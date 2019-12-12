Двух немецких дипломатов высылают из России

Москва прощается с Лужковым Столичные школьники завоевали три медали на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров Станция БКЛ «Кунцевская» свяжет три линии метро и МЦД Педиатры рассказали, когда нужно сбивать температуру ребенку В День Конституции центры госуслуг сообщают о самых важных сервисах для москвичей