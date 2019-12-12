Двух немецких дипломатов высылают из России
12 декабря 201911:32
МИД России заявил о высылке из страны двух немецких дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято на основе «принципа взаимности».
В МИД добавили, что немецкие дипломаты должны будут покинуть территорию России в течение одной недели, передает RT.
Ранее МИД Германии заявил о высылке двух российских дипломатов, мотивируя свое решение тем, что Москва якобы недостаточно сотрудничает в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.
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ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова