Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ «за враждебное отношение»
Депутатов Максима Кукушкина и Сергея Ильина исключили из регионального отделения партии КПРФ в Хабаровском крае. Как сообщил первый секретарь отделения компартии Петр Перевезенцев, причиной стало «враждебное отношение», передает РИА Новости.
Он отметил, что ранее парламентариям сделали предупреждение и предложили исправить нарушения, однако они «ситуацию не исправили».
По словам Перевезенцева, все началось 28 декабря прошлого года, когда депутаты расторгли договоры на пользование помещениями, где базировались отделения КПРФ, и уволили своих помощников. Он уточнил, что депутаты не имели права распоряжаться помещениями и людьми по своему усмотрению. Партия посчитала, что они действовали «в своих личных корыстных карьерных целях».
Секретарь добавил, что в партии рассчитывают, что Кукушкин и Ильин добровольно сложат свои депутатские мандаты. Если этого не произойдет, то вопрос будет решаться через суд.
Ранее сообщалось, что Кукушкина хабаровский суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января. Депутат собирается обжаловать это решение.
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