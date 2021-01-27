Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ «за враждебное отношение»

Депутатов Максима Кукушкина и Сергея Ильина исключили из регионального отделения партии КПРФ в Хабаровском крае. Как сообщил первый секретарь отделения компартии Петр Перевезенцев, причиной стало «враждебное отношение», передает РИА Новости.

Он отметил, что ранее парламентариям сделали предупреждение и предложили исправить нарушения, однако они «ситуацию не исправили».

По словам Перевезенцева, все началось 28 декабря прошлого года, когда депутаты расторгли договоры на пользование помещениями, где базировались отделения КПРФ, и уволили своих помощников. Он уточнил, что депутаты не имели права распоряжаться помещениями и людьми по своему усмотрению. Партия посчитала, что они действовали «в своих личных корыстных карьерных целях».