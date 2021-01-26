Депутат Калашников объяснил своё предложение о портрете Путина на деньгах
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что не планирует выносить на обсуждение вопрос о размещении на купюрах портрета президента России Владимира Путина.
Ранее Калашников предложил разместить портрет главы государства на пятитысячной купюре как символ нынешнего времени, сообщает Ura.ru.
«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определённые символы данной эпохи, данного времени», — цитирует Калашникова РИА Новости. Как отметил парламентарий, он «высказал предположение», что не видит «другого символа, кроме Путина».
При этом Калашников подчеркнул, что «естественно» не планирует выносить этот вопрос на обсуждение.
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