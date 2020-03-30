Двух членов ЛДПР обвиняют в хищении денег партии

Там отметили, что уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено еще в августе 2018 года. Позднее обвинения были предъявлены двум сотрудникам аппарата партии. Они в свою очередь настаивали на очной ставке с сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского депутатом Госдумы Игорем Лебедевым. Обвиняемые заявляли, что якобы похищенные средства они тратили по его указанию, передает RT. При этом Лебедев отказывается от очных ставок.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН призвал наказать сотрудников пресс-службы МВД, которые, по его мнению, нарушили закон в комментарии по делу о расследовании хищения денег молодежных организаций ЛДПР. По его мнению, разглашать какую-либо информацию на стадии расследования является нарушением закона.



