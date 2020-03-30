Сын Жириновского хочет наказать «пиарщиков МВД»

«Данное уголовное дело находится в стадии расследования. Разглашать какую-либо информацию на стадии расследования я считаю нарушением закона. Тот пиарщик МВД, который опубликовал эту информацию, должен понести заслуженное наказание, поскольку разглашение тайны следствия запрещено. Единственное, что могу сказать, это ложь, что я отказываюсь от каких-то следственных действий, очных ставок. Это ложь. Я прошел все необходимые процедуры: допрос, очная ставка, сняли показания с меня – все, что просил следователь в рамках следственного производства, я все сделал. Поэтому пиарщик МВД-шный должен быть наказан вдвойне: за разглашение и за ложь», - заявил Лебедев.

Ранее МВД опубликовало ответ Владимиру Жириновскому, который в эфире «России 24» обвинил МВД в затягивании расследования этого уголовного дела. Он связал это с коррупцией и заявил, что «можно же дать по рукам».

В своем комментарии ведомство заявило, что Лебедев не соглашался на проведение в отношении него следственных действий, в частности до октября 2019 года «категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми». Поэтому прокуратурой дело было возвращено на доследование, и его взял под контроль следственный департамент МВД.

