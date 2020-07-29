Дворкович рассказал НСН о нынешних контактах с Медведевым

«Да, конечно. Дмитрий Анатольевич уже провел три мероприятия в «Сколково». Он принял участие в главной панельной дискуссии Startup Village с иностранными коллегами, провел заседание попечительского совета и, наконец, встретился со стартапами, где обсудил новые разработки, связанные с коронавирусом. По этим темам мы постоянно общаемся», - сказал председатель фонда «Сколково», отвечая на вопрос НСН.

Медведев является председателем попечительского совета «Сколково».

Медведев объявил об отставке правительства в середине января после послания президента Федеральному собрания. Указом главы государства он был назначен 16 января заместителем председателя Совета безопасности РФ.

В мае 2018 года после инаугурации президента России Владимира Путина на четвёртый срок Дворкович не вошел в состав нового правительства. В том же году Дворкович занял пост председателя фонда «Сколково», а затем главой Международной шахматной федерации (FIDE).

