Дворкович рассказал НСН о нынешних контактах с Медведевым
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал НСН о контактах с экс-премьером России, заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал в интервью НСН о том, как проходит его нынешнее общение с экс-премьером России, заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
По словам Дворковича, он постоянно поддерживает контакт с Медведевым.
«Да, конечно. Дмитрий Анатольевич уже провел три мероприятия в «Сколково». Он принял участие в главной панельной дискуссии Startup Village с иностранными коллегами, провел заседание попечительского совета и, наконец, встретился со стартапами, где обсудил новые разработки, связанные с коронавирусом. По этим темам мы постоянно общаемся», - сказал председатель фонда «Сколково», отвечая на вопрос НСН.
Медведев является председателем попечительского совета «Сколково».
Медведев объявил об отставке правительства в середине января после послания президента Федеральному собрания. Указом главы государства он был назначен 16 января заместителем председателя Совета безопасности РФ.
В мае 2018 года после инаугурации президента России Владимира Путина на четвёртый срок Дворкович не вошел в состав нового правительства. В том же году Дворкович занял пост председателя фонда «Сколково», а затем главой Международной шахматной федерации (FIDE).
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