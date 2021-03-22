Двое сотрудников посольства РФ в Болгарии объявлены персонами нон грата
Министерства иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон-грата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское представительство.
Оба сотрудника посольства должны будут покинуть страну в течение 72 часов. Решение о признании российских дипломатов персонами нон-грата принял премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Ранее прокуратура республики обвинила и задержала шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Суд отпустил под залог одного из подозреваемых, пятерым задержанным назначили меру пресечению в виде заключения под стражу.
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