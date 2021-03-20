В Госдепе прокомментировали дело о шпионаже в Болгарии

Государственный департамент США следит за расследованием дела о шпионаже в Болгарии, в рамках которого ранее были задержаны шесть участников предполагаемой шпионской сети России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс.

«США твердо поддерживают суверенитет Болгарии и стоят на стороне Болгарии, выступая против этих враждебных действий на ее территории», — написал Прайс в Twitter.

Ранее стало известно о задержании шести сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Как отметили в прокуратуре Болгарии, предполагаемых преступников раскрыли при участии спецслужб США и стран Евросоюза.

Российское посольство в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по делу до суда и выразило уверенность в разбирательстве «на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе» в соответствии болгарским и международным законодательством.

