В Госдепе прокомментировали дело о шпионаже в Болгарии
Государственный департамент США следит за расследованием дела о шпионаже в Болгарии, в рамках которого ранее были задержаны шесть участников предполагаемой шпионской сети России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс.
«США твердо поддерживают суверенитет Болгарии и стоят на стороне Болгарии, выступая против этих враждебных действий на ее территории», — написал Прайс в Twitter.
Ранее стало известно о задержании шести сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Как отметили в прокуратуре Болгарии, предполагаемых преступников раскрыли при участии спецслужб США и стран Евросоюза.
Российское посольство в Болгарии потребовало прекратить все спекуляции по делу до суда и выразило уверенность в разбирательстве «на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе» в соответствии болгарским и международным законодательством.
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