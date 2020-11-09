Двое азербайджанских военных взяты в плен Арменией

Минобороны Армении заявило о захвате в плен двух азербайджанских военнослужащих. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя Армии обороны Карабаха Сурена Сарумяна.

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Отмечается, что бои в районе Шуши продолжаются. По словам Сарумяна, армия решительно намерена защищать город-крепость.

Ситуация в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:АзербайджанАрмения
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