Двое азербайджанских военных взяты в плен Арменией
Минобороны Армении заявило о захвате в плен двух азербайджанских военнослужащих. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя Армии обороны Карабаха Сурена Сарумяна.
Отмечается, что бои в районе Шуши продолжаются. По словам Сарумяна, армия решительно намерена защищать город-крепость.
Ситуация в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
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