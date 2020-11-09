Азербайджан признал, что сбил российский вертолёт над Арменией
Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что военные республики по ошибке сбили российский вертолет Ми-24 на границе Армении и азербайджанской Нахичеванской автономной республики.
Ранее в понедельник Минобороны РФ заявило о крушении вертолёта Ми-24 на территории Армении. Воздушное судно было сбито с земли ракетой из ПЗРК и упало рядом с армянским селом Ерасх у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести.
МИД объясняет, что российское воздушное судно пролетало близко к армяно-азербайджанской границе в тёмное время суток, на небольшой высоте и за пределами зоны радарного обнаружения ПВО. Кроме того, в ведомстве отмечают, что ранее российские вертолёты не были замечены в районе крушения.
Азербайджанская сторона подчёркивает, что инцидент произошёл случайно и «не был направлен против российской стороны».
Республика приносит России свои извинения, выражает соболезнования близким погибших членов экипажа и готова выплатить компенсацию в связи с произошедшим.
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