Двое американцев признались в краже дневника дочери Байдена
25 августа 202220:22
Два жителя штата Флорида признались в краже дневника дочери президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Дневник Эшли Байден был украден в октябре 2020 года и продан за $40 тысяч. Дневник купила группа американских активистов Project Veritas, которая, как предполагается, опубликовала части записей в интернете за несколько дней до выборов 2020 года.
Признавшимся в содеянном грозит до 5 лет тюремного заключения.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru