Двое американцев признались в краже дневника дочери Байдена

Два жителя штата Флорида признались в краже дневника дочери президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Дневник Эшли Байден был украден в октябре 2020 года и продан за $40 тысяч. Дневник купила группа американских активистов Project Veritas, которая, как предполагается, опубликовала части записей в интернете за несколько дней до выборов 2020 года.

Признавшимся в содеянном грозит до 5 лет тюремного заключения.





