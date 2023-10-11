Премьер Франции сообщила о 10 погибших согражданах в Израиле
Число погибших граждан Франции в результате нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль увеличилось до десяти. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что 18 французских граждан пропали без вести. По словам Борн, среди заложников ХАМАС могут находиться «несколько французских детей».
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН предположил, что палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, чтобы попытаться сорвать нормализацию отношений государства с Саудовской Аравией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru