Премьер Франции сообщила о 10 погибших согражданах в Израиле

Число погибших граждан Франции в результате нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль увеличилось до десяти. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн, слова которой приводит ТАСС.

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Она отметила, что 18 французских граждан пропали без вести. По словам Борн, среди заложников ХАМАС могут находиться «несколько французских детей».

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН предположил, что палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль, чтобы попытаться сорвать нормализацию отношений государства с Саудовской Аравией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ИзраильФранция

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