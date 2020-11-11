Две сотни российских миротворцев прибыли в Армению
В Армению прибыли первые российские миротворцы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
На борту 12 самолетов Ил-76 - больше 200 человек. Также в Армению доставили бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи. Всего в Карабах из России перебросят 1960 миротворцев.
Соглашение между Азербайджаном и Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе не приведет к полному окончанию военных действий, сообщил ранее Максима Шевченко. подписанные договоры не смогут остановить боевые действия, несмотря на посредничество России. По мнению специалиста, против окончания столкновений выступит целый ряд армянских граждан, которые будут требовать продолжения войны и возвращения потерянных позиций.
Напомним, главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября. Азербайджан и Армения должны обменяться военнопленными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru