«Жириновский - грязный рупор Кремля». Зюганов высказался о преемниках Путина

«Сегодня нас обложили санкциями, сегодня на нас идет дикая атака, сегодня неоглобалисты пришли к власти в США, они уже снесли Трампа, наплевав на демократию и жульническим образом отстранили Трампа и стоящий за ним национальный капитал. Сегодня глобалистский капитал уже объявил Россию врагом номер один. В этой связи от Путина требуется концепция нашего развития, формула прорыва в будущее. Частично он обозначил ее в своих посланиях Федеральному собранию – победить бедность, остановить вымирание, ввести Россию в пятерку развитых стран. Пока же вытащить страну из грязной ельцинской колеи не удалось», - сетует Зюганов.

По его словам, на коммунизм и православие сейчас идет атака. При этом лидер КПРФ согласился в этой связи с президентом РФ Владимиром Путиным, что не надо «зыркать по сторонам», кто там преемник, а нужно сплотиться и работать.

«Высказывания же Жириновского не имеют ничего общего с целями выхода из кризиса и сплочения общества. Как только начнете играть в эти игры с преемником, так и растерзают, растащат на куски Россию», - предрек лидер коммунистов.

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объявил, что ещё не принял решение о новом президентском сроке. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.

