«Жириновский - грязный рупор Кремля». Зюганов высказался о преемниках Путина

Лидер КПРФ в эфире НСН рассказал, какие задачи будут стоять перед новым российским президентом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» перечислил возможных будущих президентов России. По мнению политика, в число возможных преемников действующего президента Владимира Путина входят премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, экс-президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, какие задачи будут стоять перед новым российским лидером.

«Жириновский – самый грязный рупор администрации Кремля. Я не знаю, кто ему дал отмашку на обнародование такого рода преемников. Кремль далеко не един, там две башни борются между собой, а может и больше», - сказал Зюганов.

По его словам, в России нужно создать народную власть, подлинную демократию и новый патриотический курс, без которого нельзя сплотить общество и решать проблемы.

Жириновский назвал возможных преемников Путина

«Сегодня нас обложили санкциями, сегодня на нас идет дикая атака, сегодня неоглобалисты пришли к власти в США, они уже снесли Трампа, наплевав на демократию и жульническим образом отстранили Трампа и стоящий за ним национальный капитал. Сегодня глобалистский капитал уже объявил Россию врагом номер один. В этой связи от Путина требуется концепция нашего развития, формула прорыва в будущее. Частично он обозначил ее в своих посланиях Федеральному собранию – победить бедность, остановить вымирание, ввести Россию в пятерку развитых стран. Пока же вытащить страну из грязной ельцинской колеи не удалось», - сетует Зюганов.

По его словам, на коммунизм и православие сейчас идет атака. При этом лидер КПРФ согласился в этой связи с президентом РФ Владимиром Путиным, что не надо «зыркать по сторонам», кто там преемник, а нужно сплотиться и работать.

«Высказывания же Жириновского не имеют ничего общего с целями выхода из кризиса и сплочения общества. Как только начнете играть в эти игры с преемником, так и растерзают, растащат на куски Россию», - предрек лидер коммунистов.

Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объявил, что ещё не принял решение о новом президентском сроке. Российский лидер неоднократно подчёркивал, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания общества.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийГеннадий Зюганов
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