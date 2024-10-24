Два временных КПП на границе РФ и Финляндии прекратили работу
Два временных КПП «Париккала» и «Инари» на границе России и Финляндии полностью прекратили работу, сообщила пограничная охрана Финляндии.
Ранее, 21 февраля, представитель финской погранохраны Марко Саарекс заявлял, что власти РФ предложили финской стороне закрыть эти погранпункты.
В пресс-релизе погранохраны уточняется, что решение о закрытии этих пунктов принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. Соответствующее решение о закрытии вышеупомянутых пунктов было принято в октябре.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия представляет прямую и значительную угрозу для НАТО и Финляндии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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