Два временных КПП на границе РФ и Финляндии прекратили работу

Два временных КПП «Париккала» и «Инари» на границе России и Финляндии полностью прекратили работу, сообщила пограничная охрана Финляндии.

Ранее, 21 февраля, представитель финской погранохраны Марко Саарекс заявлял, что власти РФ предложили финской стороне закрыть эти погранпункты.

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В пресс-релизе погранохраны уточняется, что решение о закрытии этих пунктов принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. Соответствующее решение о закрытии вышеупомянутых пунктов было принято в октябре.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия представляет прямую и значительную угрозу для НАТО и Финляндии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
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