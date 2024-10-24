Два временных КПП на границе РФ и Финляндии прекратили работу

В пресс-релизе погранохраны уточняется, что решение о закрытии этих пунктов принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. Соответствующее решение о закрытии вышеупомянутых пунктов было принято в октябре.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия представляет прямую и значительную угрозу для НАТО и Финляндии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



