Финляндия предложила разместить штаб НАТО близ границы с Россией
Штаб командования сухопутных войск НАТО в Финляндии может появиться в городе Миккели. Об этом говорится в заявлении финского министерства обороны.
Населенный пункт находится примерно в 300 км от Санкт-Петербурга.
«Минобороны предложило разместить штаб... (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели, где уже располагается штаб Сил обороны», — отметили в военном ведомстве.
Как сообщает телеканал MTV, это предложение уже утверждено.
Ранее стало известно, что в Финляндии строится военная база НАТО, которая расположится вблизи Мурманской области и Карелии. Планируется, что объект передадут под контроль Швеции, пишет RT.
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