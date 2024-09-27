Финляндия предложила разместить штаб НАТО близ границы с Россией

Штаб командования сухопутных войск НАТО в Финляндии может появиться в городе Миккели. Об этом говорится в заявлении финского министерства обороны.

Населенный пункт находится примерно в 300 км от Санкт-Петербурга.

«Минобороны предложило разместить штаб... (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели, где уже располагается штаб Сил обороны», — отметили в военном ведомстве.

Как сообщает телеканал MTV, это предложение уже утверждено.

Ранее стало известно, что в Финляндии строится военная база НАТО, которая расположится вблизи Мурманской области и Карелии. Планируется, что объект передадут под контроль Швеции, пишет RT.

