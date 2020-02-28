Два российских фрегата с «Калибрами» отправились в Сирию
Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Как рассказал представитель ЧФ Алексей Рулев, оба фрегата совершают плановый переход. Они должны пополнить состав сил постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, передает «Интерфакс».
Фрегаты оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК», отметил Рулев.
Известие пришло на фоне обострения ситуации на севере Сирии, где Турция в связи с авиаударом по своим военнослужащим в Идлибе готовится провести военную операцию.
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