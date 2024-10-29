Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на село Нижнее Берёзово-Второе, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.
Один мужчина получил ранение шеи и был госпитализирован в областную клиническую больницу, другой пострадавший с ранениями рук и ног доставлен в Шебекинскую ЦРБ.
Также в результате двух обстрелов в трёх частных домах выбиты окна, поврежден фасад и кровля. Помимо этого, повреждена линия электропередач. Без света сейчас остаются 7 населённых пунктов: Вознесеновка, сёла Нижнее Берёзово-Второе, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Щигоревка, Терновое и Огнищево.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин стали жертвами разрыва суббоеприпасов разбросанных ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru