Дуров объявил о запуске Telegram Premium в июне
Основатель Telegram Павел Дуров официально объявил о запуске премиум-подписки в мессенджере, ее запуск состоится в июне текущего года.
По словам Дурова, для пользователей платной подписки будут доступны дополнительные функции, скорость и ресурсы. При этом он отметил, что все текущие функции не только останутся бесплатными, но к ним добавятся новые.
Дуров отметил, что несмотря на то, что реклама на платформе оказалась успешной, мессенджер должен в первую очередь финансироваться его пользователями. «Так, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», - пояснил он в своем аккаунте в Telegram.
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