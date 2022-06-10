Дуров объявил о запуске Telegram Premium в июне

По словам Дурова, для пользователей платной подписки будут доступны дополнительные функции, скорость и ресурсы. При этом он отметил, что все текущие функции не только останутся бесплатными, но к ним добавятся новые.



Дуров отметил, что несмотря на то, что реклама на платформе оказалась успешной, мессенджер должен в первую очередь финансироваться его пользователями. «Так, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», - пояснил он в своем аккаунте в Telegram.





