Дуров объявил о запуске Telegram Premium в июне

Основатель Telegram Павел Дуров официально объявил о запуске премиум-подписки в мессенджере, ее запуск состоится в июне текущего года.

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По словам Дурова, для пользователей платной подписки будут доступны дополнительные функции, скорость и ресурсы. При этом он отметил, что все текущие функции не только останутся бесплатными, но к ним добавятся новые.

Дуров отметил, что несмотря на то, что реклама на платформе оказалась успешной, мессенджер должен в первую очередь финансироваться его пользователями. «Так, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», - пояснил он в своем аккаунте в Telegram.



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Фото: instagram.com/durov
ТЕГИ:Телеграм-каналПавел Дуров
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