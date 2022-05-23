Думский комитет одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение антироссийских санкций

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение в России санкций в отношении страны. Об этом сообщает Regnum.

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Документ рекомендован к принятию в первом чтении.

В апреле в Думу был внесен проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности — до 10 лет заключения — за исполнение антироссийских санкций руководителями коммерческих и иных организаций, напоминает «Свободная пресса». Наказанием за подобные действия также может стать штраф в размере до 1 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЗаконопроектГосдума
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