Думский комитет одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение антироссийских санкций
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение в России санкций в отношении страны. Об этом сообщает Regnum.
Документ рекомендован к принятию в первом чтении.
В апреле в Думу был внесен проект закона, предусматривающий введение уголовной ответственности — до 10 лет заключения — за исполнение антироссийских санкций руководителями коммерческих и иных организаций, напоминает «Свободная пресса». Наказанием за подобные действия также может стать штраф в размере до 1 млн рублей.
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