Дума обсудит запрет стройки на Байкале во втором чтении
Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроект о запрете строительства на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» будет рассмотрен во втором чтении. Данный документ предусматривает распространение регламента строительства объектов транспортной инфраструктуры на иные виды объектов по решению кабмина.
Обсуждение нового законопроекта получило массу критики со стороны общества, так как в тексте не уточнялись территории, на которых планируется строить объекты. Жители начали опасаться за целостность национальных парков и заповедников.
Ко второму чтению законопроект был доработан. В свежей версии документа новое строительство на территории Байкала будет запрещено, особо охраняемые природных территории будут защищены от строительства, а также сохранится экспертиза объектов археологического наследия на исторически ценных территориях.
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