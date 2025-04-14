Дугин: РФ может предложить постсоветским странам создать макрогосударство

Россия может предложить своим партнерам по постсоветскому пространству создать новое макрогосударство, заявил философ Александр Дугин. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Россия переходит к очень важному периоду, когда необходимо «переоформлять структуру постсоветского пространства». Дугин уверен, что существование промежуточных государств – это всеобщая угроза не только на региональном уровне, но и на глобальном.

Премьер Грузии заговорил о возвращении Абхазии и Южной Осетии

По мнению философа, Россия могла бы пригласить в новое макрогосударство Абхазию и Южную Осетию, однако без Грузии все равно будут появляться новые линии разлома.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главный приоритет страны - вступление в Евросоюз. Одновременно, по его словам, страна заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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