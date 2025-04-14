Дугин: РФ может предложить постсоветским странам создать макрогосударство

По мнению философа, Россия могла бы пригласить в новое макрогосударство Абхазию и Южную Осетию, однако без Грузии все равно будут появляться новые линии разлома.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что главный приоритет страны - вступление в Евросоюз. Одновременно, по его словам, страна заинтересована в «нормальных отношениях» с разными странами, в том числе с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

