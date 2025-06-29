Дудаев: Путин провел встречу с сыном Кадырова
Российский президент Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни, секретарем Совбеза республики, начальником отдела обеспечения безопасности Адамом Кадыровым, сообщил в Telegram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По его словам, глава государства встретился с Кадыровым в Москве и поздравил его с предстоящим бракосочетанием, пожелав семейного счастья и дальнейших успехов.
Свадьба 17-летнего Адама пройдёт в родительском доме в Ахмат-Юрте — родовом селе Кадыровых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru