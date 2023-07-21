«Друзья, а не враги»: Какой «козырь» Эрдоган хочет получить от Нетаньяху

«Отношения между Израилем и Турцией всегда были лучше, чем казалось со стороны. Отношения всегда продолжались, несмотря на разногласия. Сейчас отношения с Израилем улучшаются и переходят на новый этап, это связано с тем, что Эрдоган в новом периоде своего правления выбрал уже другой метод и предпочитает не идти на конфронтации. Это не только в отношениях с Израилем, а с Египтом, с Саудовской Аравией. У него новый лозунг во внешней политике, который он буквально сегодня объявил: уменьшить врагов и увеличить друзей», - объяснил политолог.

По его словам, турецкий лидер также стремится сыграть немаловажную роль в урегулировании отношений между Израилем и Палестиной, что добавит ему политических очков.

«Эрдоган хочет улучшить отношения с Западом, что также означает нормализацию отношений с Израилем. Конечно, Турция хочет играть определенную роль и в урегулировании отношений между Израилем и Палестиной. Эрдоган понимает, что в этом ему может помочь конструктивный диалог с Израилем. Это важно и для внутренней политики. Если он поможет в урегулировании палестино-израильского конфликта, это поможет ему на местных выборах. Электорат Эрдогана на такие моменты очень реагирует. Это станет для него козырем, особенно после выхода России из зерновой сделки», - рассказал собеседник НСН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял в последние дни, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. При этом в Кремле отметили, что пока в графике Путина разговора с Эрдоганом нет. Настойчивые приглашения Владимиру Путину посетить Турцию со стороны президента этой страны не связаны с желанием заманить российского лидера на территорию НАТО, заявил «Радиоточке НСН» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.



