«Друзья, а не враги»: Какой «козырь» Эрдоган хочет получить от Нетаньяху
Турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил в эфире НСН, что турецкий лидер хочет выступить регулятором в палестино-израильском конфликте, для этой роли ему не нужна конфронтация с Израилем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет наладить отношения с Израилем, чтобы выступить регулятором в палестино-израильском конфликте, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с НСН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся впервые после более чем десятилетней напряженности в отношениях. Ожидается, что премьер-министр Израиля посетит Турцию с официальным визитом 28 июля. Дюрре рассказал о явных и скрытых целях Эрдогана.
«Отношения между Израилем и Турцией всегда были лучше, чем казалось со стороны. Отношения всегда продолжались, несмотря на разногласия. Сейчас отношения с Израилем улучшаются и переходят на новый этап, это связано с тем, что Эрдоган в новом периоде своего правления выбрал уже другой метод и предпочитает не идти на конфронтации. Это не только в отношениях с Израилем, а с Египтом, с Саудовской Аравией. У него новый лозунг во внешней политике, который он буквально сегодня объявил: уменьшить врагов и увеличить друзей», - объяснил политолог.
По его словам, турецкий лидер также стремится сыграть немаловажную роль в урегулировании отношений между Израилем и Палестиной, что добавит ему политических очков.
«Эрдоган хочет улучшить отношения с Западом, что также означает нормализацию отношений с Израилем. Конечно, Турция хочет играть определенную роль и в урегулировании отношений между Израилем и Палестиной. Эрдоган понимает, что в этом ему может помочь конструктивный диалог с Израилем. Это важно и для внутренней политики. Если он поможет в урегулировании палестино-израильского конфликта, это поможет ему на местных выборах. Электорат Эрдогана на такие моменты очень реагирует. Это станет для него козырем, особенно после выхода России из зерновой сделки», - рассказал собеседник НСН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял в последние дни, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. При этом в Кремле отметили, что пока в графике Путина разговора с Эрдоганом нет. Настойчивые приглашения Владимиру Путину посетить Турцию со стороны президента этой страны не связаны с желанием заманить российского лидера на территорию НАТО, заявил «Радиоточке НСН» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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