ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт

Заявка на согласованный на 10 августа митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве не предусматривает проведение музыкального концерта, заявил замруководителя департамента Москвы региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, отказ допустить музыкантов на сцену объясняется законом №54 «О собраниях и митингах» и распоряжением столичного мэра №1054 от 5 октября 2000 года.

«В документе «прописаны иные сроки согласования мероприятия» — от 30 до 45 суток до даты его проведения», - заявил представитель департамента.

Ранее власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте академика Сахарова в субботу 10 августа с 14.00 до 16.30, сообщает АГН Москва.

27 июля в Москве прошла несогласованная правительством города акция, позднее 3 августа была проведена еще одна несогласованная акция.

В результате было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы.

