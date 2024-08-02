Дотком: Закон Зеленского о внешнем долге говорит о банкротстве Украины
Указ о приостановлении выплат по внешнему долгу, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, говорит о том, что Украина стала банкротом, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Об этом написал в социальной сети X.
Дотком опубликовал пост, в кортом спросил аудиторию, помнят ли они, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг. Затем он напомнил, что украинский лидер недавно подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу и заявил, что это указывает на то, что Украина обанкротилась.
Соответствующий документ Зеленский подписал 31 июля. Он разрешает приостановить исполнение обязательств по выплате госдолга до 1 октября 2024 года.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Зеленскому стоило бы провести референдум по вопросу заключения мирных договорённостей с Россией, передает RT.
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