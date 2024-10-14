Дотком в публикации отметил, что «все кончено», и это означает, что Украина уже «проиграла войну».

Издание Bild на прошлой неделе сообщило, что Германия прекращает поставки тяжелой военной техники на Украину. Помимо этого, в Минобороны Германии не верят, что ВСУ в состоянии пойти в контрнаступление в ближайшее время.

Ранее Дотком заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина по поводу возможного разрешение США об ударах дальнобойным оружием вглубь российских территорий свидетельствует, что инициатива Запада может привести к трагедии, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

