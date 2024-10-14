Дотком: Прекращение Германией военной помощи Украине означает проигрыш Киева

Отказ Германии поставлять Военнослужащим Украины (ВСУ) военную технику является серьезным ударом по Киеву, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.

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Дотком в публикации отметил, что «все кончено», и это означает, что Украина уже «проиграла войну».

Издание Bild на прошлой неделе сообщило, что Германия прекращает поставки тяжелой военной техники на Украину. Помимо этого, в Минобороны Германии не верят, что ВСУ в состоянии пойти в контрнаступление в ближайшее время.

Ранее Дотком заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина по поводу возможного разрешение США об ударах дальнобойным оружием вглубь российских территорий свидетельствует, что инициатива Запада может привести к трагедии, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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