В МИД Германии заявили об отказе Путина говорить с Шольцем

Президент России Владимир Путин не готов к телефонному разговору с канцлером Германии Олафом Шольцем в ближайшие дни. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

По её данным, в пятницу 11 октября Шольц проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. О планах канцлера попытаться выйти на связь с российским лидером в ближайшие недели 1 октября сообщила Die Zeit. Издание ссылалось на осведомленные источники в правительстве ФРГ. Предполагалось, что телефонные переговоры Шольца с Путиным могут состояться накануне ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

Однако уже на следующий день в Кремле не подтвердили, что Берлин официально запрашивал телефонный разговор канцлера с президентом РФ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последний раз Шольц разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года.

