Достали. В Европе признались в усталости от Украины

19 сентября10:02

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала об усталости Европы от Украины. Как подчеркнула лидер балтийской республики, главная проблема связана с с коррупцией и экономической ситуацией в незалежной, предает RT.

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«…Мы много лет даём те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — заметила Кальюлайд в интервью «Европейской правде».

Как отмечает Ura.ru, президент Эстонии выразила надежду, что новая власть в Киеве должна конкретными шагами продемонстрировать, что развитие Украины пойдет более интенсивно.

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ТЕГИ:ЕвропаЭстонияКоррупция