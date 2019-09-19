Достали. В Европе признались в усталости от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала об усталости Европы от Украины. Как подчеркнула лидер балтийской республики, главная проблема связана с с коррупцией и экономической ситуацией в незалежной, предает RT.
«…Мы много лет даём те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — заметила Кальюлайд в интервью «Европейской правде».
Как отмечает Ura.ru, президент Эстонии выразила надежду, что новая власть в Киеве должна конкретными шагами продемонстрировать, что развитие Украины пойдет более интенсивно.
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