Дональд Трамп пообещал раскрыть важную информацию
3 марта 202516:51
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что во вторник вечером намерен раскрыть важную информацию.
По его словам, в своём выступлении он «расскажет всё как есть».
«Завтрашний вечер будет «большим», — написал американский лидер, не уточнив, чего касается эта «важная информаци».
Ранее Трамп призвал «меньше беспокоиться» о внешних проблемах и заняться внутренними вопросами США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru