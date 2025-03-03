Дональд Трамп пообещал раскрыть важную информацию

По его словам, в своём выступлении он «расскажет всё как есть».

«Завтрашний вечер будет «большим», — написал американский лидер, не уточнив, чего касается эта «важная информаци».

Ранее Трамп призвал «меньше беспокоиться» о внешних проблемах и заняться внутренними вопросами США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».