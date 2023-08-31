Дональд Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии
Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать вину в деле о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия, сообщает ТАСС.
Также он отказался от личной явки на назначенное на 6 сентября заседание суда в Атланте,где должны зачитать обвинения и предоставить ему дать на них ответ.
«Я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу... Я свободно и добровольно отказываюсь от права присутствовать на заседании для оглашения обвинения», - говорится в предоставленном суду ходатайстве, которое подписал бывший глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что его вряд ли посадят, и добавил, что, в любом случае, не боится оказаться за решеткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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