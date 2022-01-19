Должность задержанного замглавы Минтранса может занять Валентин Иванов
19 января 202220:46
Замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов может занять пост замминистра транспорта РФ после задержания Владимира Токарева. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ранее в среду стало известно, что Токарев задержан по подозрению в коррупции.
Согласно источнику агентства, Иванов заменит Токарева уже в феврале. Последний занимал эту должность с 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Автоэксперт рассказал, как бороться с «автоподставами» пешеходов
- Гордон заявил об обстреле редакции своего интернет-издания в Киеве
- Инфекционист заявил о снижении эффективности «Спутника V» против «омикрона»
- Замминистра транспорта РФ Токарев задержан по делу о коррупции
- В ООН выразили опасения, что новые штаммы COVID-19 угрожают прогрессу вакцинации
- КПРФ предложила признать независимость ДНР и ЛНР
- В Санкт-Петербурге обсудили переход школ на дистант
- Рябков объяснил причину проведения совместных учений России и Белоруссии
- СМИ: В Киеве понадеялись на США и ЕС для сдерживания России
- В Москве с COVID-19 госпитализировали трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину
19 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru