Должность задержанного замглавы Минтранса может занять Валентин Иванов

Замдиректора департамента строительства правительства РФ Валентин Иванов может занять пост замминистра транспорта РФ после задержания Владимира Токарева. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее в среду стало известно, что Токарев задержан по подозрению в коррупции.

Согласно источнику агентства, Иванов заменит Токарева уже в феврале. Последний занимал эту должность с 2021 года.





