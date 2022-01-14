«Документов нет»: Горбачев-фонд прокомментировал иск Литвы к экс-лидеру СССР
Глава пресс-службы Горбачев-фонда Палажченко отметил, что никаких официальных документов экс-президент СССР не получал.
Официальных сведений насчет искового заявления из Литвы Михаил Горбачев не получал, поэтому не реагирует на обвинения в свой адрес, заявил переводчик бывшего советского лидера, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
Ранее национальное радио Литвы (LRT) передавало, что родственники четырех человек, которые погибли во время столкновений в Вильнюсе 13 января 1991 года, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
«Мы не реагируем на эти сообщения, поскольку никаких официальных документов у нас нет, это было в каком-то литовском Telegram-канале, поэтому мы никак не можем это комментировать. Документов никаких нет, повторюсь. Михаил Горбачев подробно написал об этих событиях в своих мемуарах, они опубликованы, я об этом говорить за него не могу», - рассказал Палажченко.
Отмечается, что заявители приурочили подачу иска к 31-й годовщине событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, когда произошло столкновение между советскими солдатами и сторонниками независимости Литвы, жертвами которого стали 14 человек. В гражданском иске политика обвинили в том, что в период командования Вооруженными силами Советского Союза он не предотвратил «преступную» деятельность армии. При этом Россия отклонила прошение Литвы допросить Михаила Горбачева по данному делу.
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