«Документов нет»: Горбачев-фонд прокомментировал иск Литвы к экс-лидеру СССР

Ранее национальное радио Литвы (LRT) передавало, что родственники четырех человек, которые погибли во время столкновений в Вильнюсе 13 января 1991 года, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Мы не реагируем на эти сообщения, поскольку никаких официальных документов у нас нет, это было в каком-то литовском Telegram-канале, поэтому мы никак не можем это комментировать. Документов никаких нет, повторюсь. Михаил Горбачев подробно написал об этих событиях в своих мемуарах, они опубликованы, я об этом говорить за него не могу», - рассказал Палажченко.

Отмечается, что заявители приурочили подачу иска к 31-й годовщине событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, когда произошло столкновение между советскими солдатами и сторонниками независимости Литвы, жертвами которого стали 14 человек. В гражданском иске политика обвинили в том, что в период командования Вооруженными силами Советского Союза он не предотвратил «преступную» деятельность армии. При этом Россия отклонила прошение Литвы допросить Михаила Горбачева по данному делу.

