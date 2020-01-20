Доходы Мишустина вопросов не вызвали

Семья премьер-министра Михаила Мишустина с 2013 по 2018 год заработала более 700 млн рублей за счет продажи активов, приобретенных в годы работы Мишустина в бизнесе, и процентов по банковским депозитам. Как пишет «Коммерсант», задекларированные доходы Мишустина суммарно составили 130,7 млн рублей, его жены Владлены Мишустиной - 583,7 млн.



Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал объяснил в эфире НСН, почему не видит оснований сомневаться в законности доходов нового премьера.

«При назначении на такую должность кандидаты проверяются. Тем более Мишустин возглавлял ФНС с 2010 года, его уже неоднократно проверяли. Если бы у правозащитных организаций была конкретная информация на тот момент, то она давно уже бы всплыла. Поэтому некорректно говорить о сокрытии доходов или попытках ухода от налогов», - пояснил он.