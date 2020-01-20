Доходы Мишустина вопросов не вызвали
Эксперты рассказали НСН, как новый глава правительства заработал сотни миллионов.
Семья премьер-министра Михаила Мишустина с 2013 по 2018 год заработала более 700 млн рублей за счет продажи активов, приобретенных в годы работы Мишустина в бизнесе, и процентов по банковским депозитам. Как пишет «Коммерсант», задекларированные доходы Мишустина суммарно составили 130,7 млн рублей, его жены Владлены Мишустиной - 583,7 млн.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал объяснил в эфире НСН, почему не видит оснований сомневаться в законности доходов нового премьера.
«При назначении на такую должность кандидаты проверяются. Тем более Мишустин возглавлял ФНС с 2010 года, его уже неоднократно проверяли. Если бы у правозащитных организаций была конкретная информация на тот момент, то она давно уже бы всплыла. Поэтому некорректно говорить о сокрытии доходов или попытках ухода от налогов», - пояснил он.
Эксперт отметил, что использовать банковские счета для легализации коррупционных доходов сложно.
«По нашему законодательству все вложения, в том числе в финансовые структуры, обязательно должны быть задекларированы. В том числе счета в зарубежных банках. Наши банки автоматически передают такую информацию в налоговую службу. Если средства находятся в официальном, прозрачном обороте, с них взимаются налоги, значит, эта схема признана государством законной», - сказал Цымбал.
С ним солидарен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Если у вас деньги в банке, где здесь коррупция? Конечно, если у вас на счету миллиарды долларов, если от этого зависит деятельность банка, то можно представить, что вы получаете какие-то дополнительные преференции», - пояснил экономист НСН.
На прошлой неделе Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службы, по предложению президента Владимира Путина был назначен премьер-министром после ухода прошлого состава правительства в отставку. Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совета Безопасности.
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