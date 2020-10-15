«Церемониться не будем!» Германию и США предостерегли из-за ядерных учений

В Германии прошли тайные учения немецких ВВС и союзников по НАТО по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия, сообщает издание Bild.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН назвал руководство Германии «кретинами». По его словам, отрабатывать ведение ядерной войны на своей территории является самоубийством.

«Если это действительно правда, то германская политика направляется очень недалекими людьми, может быть, не совсем психическими здоровыми. Отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии – это самоубийственный шаг. Особенно для Германии. Российская подводная лодка "Кальмар 4" имеет 16 ракет по 10 боеголовок, если она (всего одна лодка из 13) выпустит их по Германии, то Германия прекратит свое существование физически, а на том месте будет радиоактивная пустыня. 160 ядерных взрывов. Поэтому планировать превращение своей страны в театр ядерной войны может только законченный кретин либо враг немецкого народа», - заявил он.

Собеседник НСН придерживается версии, что США планирует вести ядерную войну на территории другой страны. Сивков заявил, что в этом случае Россия должна ударить по США и превратить континент в радиоактивную пустыню.