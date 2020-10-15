«Церемониться не будем!» Германию и США предостерегли из-за ядерных учений
Доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН заявил, что у США не получится провести «маленькую ядерную войну» на территории другой страны.
В Германии прошли тайные учения немецких ВВС и союзников по НАТО по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия, сообщает издание Bild.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН назвал руководство Германии «кретинами». По его словам, отрабатывать ведение ядерной войны на своей территории является самоубийством.
«Если это действительно правда, то германская политика направляется очень недалекими людьми, может быть, не совсем психическими здоровыми. Отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии – это самоубийственный шаг. Особенно для Германии. Российская подводная лодка "Кальмар 4" имеет 16 ракет по 10 боеголовок, если она (всего одна лодка из 13) выпустит их по Германии, то Германия прекратит свое существование физически, а на том месте будет радиоактивная пустыня. 160 ядерных взрывов. Поэтому планировать превращение своей страны в театр ядерной войны может только законченный кретин либо враг немецкого народа», - заявил он.
Собеседник НСН придерживается версии, что США планирует вести ядерную войну на территории другой страны. Сивков заявил, что в этом случае Россия должна ударить по США и превратить континент в радиоактивную пустыню.
«Но я больше склоняюсь к тому, что кто-то что-то недопонял. Это, скорее всего, отработка американцами ведения ядерной войны в Европе, в частности, на территории Германии в рамках концепции малой ядерной войны России и Китая. Под это они создали ядерные боеголовки особо малого калибра. А наше руководство выпустило другой документ. Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Там четко говорится, что если речь идет о посягательстве на территорию наших союзников, не говоря уже про нашу территорию, то мы можем применить ядерное оружие по агрессору. Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем – выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом. Чтоб не расслаблялись. Несколько ракет в район вулкана Йеллоустоун – и Соединенных Штатов Америки не существует. И все США покрыты метровым слоем вулканического пепла вместе с Канадой. А потом будем высаживать на этом вулканическом пепле яблони», - отметил он.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности остановили со 2 августа 2019 года по инициативе США. После запуска США ракеты в декабре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в срочном порядке заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.
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