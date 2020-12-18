Додон утвердил закон о статусе русского языка

Глава государства напомнил в Facebook, что такой статус язык имел в стране более 20 лет, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим.



Кроме того, согласно закону президента, аптеки и медучреждения в Молдавии по требованию будут предоставлять инструкции к лекарствам на государственном или русском языке.



Также на молдавском телевидении разрешены выпуски новостей российских телеканалов, которые ранее были запрещены, пишет RT.

