Додон утвердил закон о статусе русского языка

Пока еще действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса межэтнического общения.

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Глава государства напомнил в Facebook, что такой статус язык имел в стране более 20 лет, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим.

Кроме того, согласно закону президента, аптеки и медучреждения в Молдавии по требованию будут предоставлять инструкции к лекарствам на государственном или русском языке.

Также на молдавском телевидении разрешены выпуски новостей российских телеканалов, которые ранее были запрещены, пишет RT.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:Русский ЯзыкМолдавияИгорь Додон
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