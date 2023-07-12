По словам политика, он имел в виду трудности с экономикой, которые стали следствием обострения российско-молдавских отношений, а также «геноцид народа», последовавший за крахом социальной сферы.

«Мы каждый день слышим, что вам что-то или кто-то мешает. Что мешает плохому танцору — все знают», — заявил Додон.

Бывший президент добавил, что Санду предпочла ужас без конца ужасному концу, однако напомнил, что терпение граждан страны не бесконечно.

Ранее политолог Наталья Харитонова заявила, что молдавскую оппозиционную партию «Шор» признали незаконной, чтобы выполнить задачу Запада о втором президентском сроке для Санду. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

