Додон: Принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от Украины

Киев до сих пор не напал на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион является частью Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего президента Молдавии, главу партии социалистов Игоря Додона.

По его словам, Украине для этого потребуется согласие Кишинева. При этом политик напомнил, что изначально Тирасполь настаивал на независимости, однако два года назад власти Приднестровья направили Кишиневу письмо с предложением об объединении и политическом урегулировании.

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«Но если бы Приднестровье было независимым, то Украина бы еще с начала СВО его атаковала. Поэтому угроза есть, но я уверен, что Киеву для того, чтобы начать такое "приключение", нужно согласие Кишинева. Иначе это будет считаться агрессией против независимой Республики Молдова», - объяснил Додон.

Ранее президент непризнанной республики Вадим Красносельский назвал действия Молдавии и эскалацию вокруг Приднестровья дорогой к войне.

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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Игорь ДодонМолдавияУкраинаПриднестровье

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