Додон: Принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от Украины

Киев до сих пор не напал на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион является частью Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего президента Молдавии, главу партии социалистов Игоря Додона.

По его словам, Украине для этого потребуется согласие Кишинева. При этом политик напомнил, что изначально Тирасполь настаивал на независимости, однако два года назад власти Приднестровья направили Кишиневу письмо с предложением об объединении и политическом урегулировании.