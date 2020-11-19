Додон после поражения на выборах посетит Москву

Действующий президент Молдавии Игорь Додон после поражения на выборах главы государства сообщил, что намерен посетить Россию.

По его словам, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Соцпартия Молдавии предложила Додону вновь возглавить парламентскую фракцию

Он отметил, что рабочий визит будет связан с обсуждением ряда актуальных вопросов «молдавско-российского межгосударственного взаимодействия».

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна будет строить прагматичный диалог с Россией и Америкой, передает РИА ФАН. Она пояснила, что хотела бы выстроить баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Минска.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:Молдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры