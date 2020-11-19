Додон после поражения на выборах посетит Москву
Действующий президент Молдавии Игорь Додон после поражения на выборах главы государства сообщил, что намерен посетить Россию.
По его словам, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что рабочий визит будет связан с обсуждением ряда актуальных вопросов «молдавско-российского межгосударственного взаимодействия».
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна будет строить прагматичный диалог с Россией и Америкой, передает РИА ФАН. Она пояснила, что хотела бы выстроить баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Минска.
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