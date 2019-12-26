Додон посетит Москву на 75-летие Победы

Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Москву на торжества в честь 75-летия Победы 9 мая по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Додон отметил, что в Параде Победы будут участвовать и молдавские военные из почетного караула президента.

Приглашение приехать в Москву 9 мая 2020 года также приняли президент Сербии Александр Вучич, рассказал в начале декабря Путин. По словам премьер-министра Чехии, в этот день торжества посетит и президент Милош Земан. Президент США Дональд Трамп также выразил желание приехать в Москву на 75-летие Победы, если позволит график.

