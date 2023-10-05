Додон пообещал восстановить соглашения с СНГ после смены власти в Молдавии

Смену власти в Молдавии Додон назвал неминуемой. Разрыв договоренностей с СНГ вредит Молдавии, убежден политик.

«При смене власти, а это в любом случае произойдет, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю», - сказал бывший президент.

Глава парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в интервью телеканалу TVR Moldova призвал разорвать отношения с Содружеством независимых государств (СНГ), сообщает «Радиоточка НСН».

