Додон пообещал восстановить соглашения с СНГ после смены власти в Молдавии
Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране все соглашения с Содружеством независимых государств (СНГ) будут восстановлены. Об этом пишет РИА Новости.
Смену власти в Молдавии Додон назвал неминуемой. Разрыв договоренностей с СНГ вредит Молдавии, убежден политик.
«При смене власти, а это в любом случае произойдет, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю», - сказал бывший президент.
Глава парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в интервью телеканалу TVR Moldova призвал разорвать отношения с Содружеством независимых государств (СНГ), сообщает «Радиоточка НСН».
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