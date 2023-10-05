Додон пообещал восстановить соглашения с СНГ после смены власти в Молдавии

Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране все соглашения с Содружеством независимых государств (СНГ) будут восстановлены. Об этом пишет РИА Новости.

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Смену власти в Молдавии Додон назвал неминуемой. Разрыв договоренностей с СНГ вредит Молдавии, убежден политик.

«При смене власти, а это в любом случае произойдет, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю», - сказал бывший президент.

Глава парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в интервью телеканалу TVR Moldova призвал разорвать отношения с Содружеством независимых государств (СНГ), сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
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