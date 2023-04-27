«Едет крыша»: В Молдавии объяснили стремление властей запретить георгиевскую ленту
Кишиневу дешевле и проще бороться с георгиевской лентой, чем решать острые национальные проблемы, заявил НСН политолог Игорь Тулянцев.
Молдавские власти игнорируют ряд социально-экономических проблем, и вместо решения глобальных вопросов они предпочли сфокусировать свое внимание на георгиевской ленте, рассказал НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил журналистам премьер-министр Дорин Речан. По его словам, полиция проинструктирует своих сотрудников, кого и как штрафовать. При этом сумму штрафа в полиции озвучат аккурат перед праздниками.
«Если вы меня спросите, почему у Дорина Речана «едет крыша» и он так озабочен георгиевской лентой, когда в стране инфляция 30%, когда юстиция захвачена, когда социально-экономическое положение бьет рекорды и является худшим за всю историю независимой Молдавии... Почему Дорина Речана сегодня интересует георгиевская лента? Здесь создается впечатление, будто это главная тема на повестке дня у нынешней власти. Ответ лежит на поверхности – борьба с георгиевской лентой обходится намного дешевле, чем решение всех этих проблем», - сказал Тулянцев.
Власти Молдавии пытаются заигрывать с Западом, демонстрируя подобными запретами свою «борьбу с русской пропагандой», добавил собеседник.
«У нас этот вопрос георгиевской ленты, вопрос языка, вопрос истории достаточно чувствителен для большинства общества. Практически в каждой семье был ветеран, который воевал на стороне Советского Союза. И поэтому, вбрасывая эти чувствительные темы, Речан и молдавская власть пытается подмахнуть к коллективному Западу и показать, что они борются с русской пропагандой, не понимая, что Великая Победа ковалась не только Москвой и Россией, но и молдаванами», - заключил он.
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Молдавии пройдет очередной саммит Евросоюза, несмотря на то, что страна не является членом объединения.
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