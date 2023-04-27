Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил журналистам премьер-министр Дорин Речан. По его словам, полиция проинструктирует своих сотрудников, кого и как штрафовать. При этом сумму штрафа в полиции озвучат аккурат перед праздниками.

«Если вы меня спросите, почему у Дорина Речана «едет крыша» и он так озабочен георгиевской лентой, когда в стране инфляция 30%, когда юстиция захвачена, когда социально-экономическое положение бьет рекорды и является худшим за всю историю независимой Молдавии... Почему Дорина Речана сегодня интересует георгиевская лента? Здесь создается впечатление, будто это главная тема на повестке дня у нынешней власти. Ответ лежит на поверхности – борьба с георгиевской лентой обходится намного дешевле, чем решение всех этих проблем», - сказал Тулянцев.

Власти Молдавии пытаются заигрывать с Западом, демонстрируя подобными запретами свою «борьбу с русской пропагандой», добавил собеседник.

«У нас этот вопрос георгиевской ленты, вопрос языка, вопрос истории достаточно чувствителен для большинства общества. Практически в каждой семье был ветеран, который воевал на стороне Советского Союза. И поэтому, вбрасывая эти чувствительные темы, Речан и молдавская власть пытается подмахнуть к коллективному Западу и показать, что они борются с русской пропагандой, не понимая, что Великая Победа ковалась не только Москвой и Россией, но и молдаванами», - заключил он.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Молдавии пройдет очередной саммит Евросоюза, несмотря на то, что страна не является членом объединения.

