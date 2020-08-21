Додон готов испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что пообщался с российскими коллегами по поводу разработанной в РФ вакцины против коронавируса COVID-19 и готов первым испытать её действие на себе, чтобы развеять риски и подозрения сограждан. Об этом он заявил во время передачи «Президент отвечает» в соцсетях.

Додон надеется, что тестирование вакцины за пределами России станет возможным в ближайшие несколько недель.

Президент также указал на рост заболеваемости COVID-19 в других странах мира и высказал мнение, что коллективного иммунитета не существует, передаёт «Интерфакс». «Поэтому ждём вакцину», - отметил Додон.

Российская вакцина была зарегистрирована 11 августа. Испытания проходили на добровольцах Минобороны РФ. Третья стадия тестирования препарата ещё не завершилась.

