Дочь задержанного в Чехии россиянина Франчетти рассказала о его состоянии

Задержанный в аэропорту Праги по ордеру Украины россиянин Александр Франчетти живет в «хороших условиях». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь задержанного Дию.

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По словам дочери Франчетти, власти Праги позволяют передавать в камеру предварительного заключения «всё, что ему нужно». Она рассказала, что Франчетти любит читать, поэтому ему передали множество книг.

«Это и русская литература, и мировая классика. Например, "Старик и море" Хемингуэя, "Маленький принц" Сент-Экзюпери, произведения Джека Лондона. Ему будут переданы те книги, которые он любит», - передает агентство слова Дии.

Франчетти был арестован 12 сентября за поддержку событий «Крымской весны». Международный ордер на арест выдала Украина.

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Фото: www.mzv.cz
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