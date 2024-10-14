Дочь Навального рассказала о работе в избирательном штабе Камалы Харрис

На данном посту она в том числе помогает работать с избирателями.

В 2024 году Навальная закончила Стэнфордский университет в США, в который поступила в 2019 году.

В феврале 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк». В ведомстве уточнили, что он почувствовал себя плохо на прогулке и потерял сознание, напоминает «Радиоточке НСН».

