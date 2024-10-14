Дочь Навального рассказала о работе в избирательном штабе Камалы Харрис
Дарья Навальная, которая является дочерью оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), уже несколько месяцев занимает должность менеджера-координатора волонтеров в избирательном штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные профиля девушки в соцсети LinkedIn.
На данном посту она в том числе помогает работать с избирателями.
В 2024 году Навальная закончила Стэнфордский университет в США, в который поступила в 2019 году.
В феврале 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк». В ведомстве уточнили, что он почувствовал себя плохо на прогулке и потерял сознание, напоминает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онищенко: При вирусе Марбург для заболевшего все начинается резко и серьезно
- Правоохранители задержали двоих россиян за избиение участника СВО
- В Госдуме призвали не возобновлять массовую льготную ипотеку
- The Cure планируют выпустить еще два новых альбома
- СМИ: Жительница Подмосковья умерла после удаления всех 32 зубов
- Дочь Навального рассказала о работе в избирательном штабе Камалы Харрис
- ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с РФ
- СМИ: Школьник выпал из окна в Самаре во время урока
- Песков: Россия никогда не двигалась к границам НАТО
- Москалькова: В приграничных регионах с 2022 года погибли 398 мирных жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru