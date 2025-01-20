«Добро пожаловать домой»: Трамп прибыл на чаепитие в Белый дом
Избранный президент США Дональда Трамп и в рамках церемонии вступления в должность прибыл вместе с супругой Меланьей на традиционное чаепитие в Белый дом. Об этом сообщает телеканал ABC News.
На крыльце 47-го президента США встречал его предшественник Джо Байден, которого сопровождала супруга Джилл.
«Добро пожаловать домой», - поприветствовал Трампа уходящий президент, после чего политики пожали друг другу руки.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Джо Байден, согласно сложившейся традиции, планирует оставить прощальное письмо новому главе Белого дома Дональду Трампу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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