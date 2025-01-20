Байден помиловал чиновников, которым Трамп угрожал преследованием
Уходящий президент США Джо Байден помиловал ряд чиновников, котором уголовным преследованием угрожал его преемник Дональд Трамп. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что это бывший начальник объединённого комитета начштабов ВС США Марк Милли, экс-главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Также в список помилованных попали члены специального комитета Палаты представителей Конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и полицейские, дававшие показания по этому делу.
Отмечается, что указанные лица были помилованы «в упреждающем порядке», и их помилование не является признанием того, что они совершали какие-либо правонарушения.
Ранее Байден посмертно помиловал гражданского активиста Маркуса Гарви и защитника иммигрантских и религиозных общин Рави Рагбира, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru