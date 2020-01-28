Доберутся до преамбулы

Преамбула Конституции России, скорее всего, будет изменена. Об этом «Интерфаксу» сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Группа была создана для работы над поправками в Конституцию, предложенными президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Он, в частности, счел возможным расширить полномочия Госдумы в вопросе формирования правительства страны, закрепить в Конституции индексацию пенсий и МРОТ, запретить иностранное гражданство для высших должностных лиц, сформулировать статус Госсовета. 20 января Путин внес законопроект с поправками в Госдуму, та приняла его в первом чтении уже спустя три дня. Ожидается, что документ будет окончательно принят парламентариями в феврале, а весной должно пройти общероссийское голосование, результаты которого, как отметили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение.

Сейчас в преамбуле от лица многонационального народа России говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, сохранении государственного единства, уважении к памяти предков, вере в добро и справедливости, незыблемости демократической основы российского государства, стремлении обеспечить благополучие и процветание и ответственности перед будущими поколениями. В послании президента Федеральному собранию об изменениях в преамбулу не говорилось ни слова.

Зато речь об этом зашла на заседании рабочей группы в четверг. Как рассказал ее сопредседатель, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, «сюрпризом в каком-то смысле было то, что несколько членов рабочей группы говорили о том, не пересмотреть ли нам преамбулу Конституции». И вот собственно коррективы: сенатор Алексей Пушков призвал внести слова об историческом значении победы СССР в Великой Отечественной войне; глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым заменить термин «многонациональный народ» на «многонародную российскую нацию»; и еще один член рабочей группы, лидер организации «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова предложила прописать в преамбуле «слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги предков».

Невозможно переоценить всю глубинную значимость предлагаемых тектонических изменений в преамбулу Конституции. Что уж говорить про их важность для каждого гражданина страны… Правда, ознакомление с предлагаемыми коррективами наводит на крамольный вопрос: а не преждевременно ли расширение полномочий российского парламента?

