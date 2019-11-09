ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и украинские военные начали разведение сил в районе поселка Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Сообщается, что сторонами были выпущены белые сигнальные ракеты, символизирующие о готовности к разведению. После этого запустили зеленые в качестве сигнала о начале операции.
Как сообщает Интерфакс, разведение сил должно происходить зеркально на расстоянии 1 км от линии разграничения.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН обратил внимание на политические игры со стороны Украины вокруг разведения сил в Донбассе.
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