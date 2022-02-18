ДНР и ЛНР отвергли предложение Киева о проведении заседания контактной группы

Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики эвакуироваться в Россию. С таким же призывом выступил и глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил о необходимости эвакуации населения республики в Ростовскую область.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока такой информации не поступало.



