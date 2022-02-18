ДНР и ЛНР отвергли предложение Киева о проведении заседания контактной группы
18 февраля 202218:32
ДНР и ЛНР отказали Киеву в проведении внеочередного заседания контактной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республик.
Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики эвакуироваться в Россию. С таким же призывом выступил и глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил о необходимости эвакуации населения республики в Ростовскую область.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока такой информации не поступало.
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18 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru